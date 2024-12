Cor 16 agosto 2022 Obra Cultural: doppio evento a Santa Maria la Palma Giovedì 18 agosto 2022, nel cortile della ex scuola media di Santa Maria La Palma, l’Obra Cultural, il Centro Culturale “Antoni Nughes” e la Biblioteca di Impegno Rurale, organizzano una serata di cultura



alle 19.15 il gruppo "Amics del teatre alguerés" diretto da Giovanni Irranca (nella foto) leggerà ed interpreterà la rondalla "Xa Griella", una delle tante che il professore Giuseppe Sanna leggeva alla radio alla fine degli anni '70. Il gruppo è formato da Antonello Pinna, Alberto Lai, Salvor Ruggiu, Giovanni Mura, Gigi Meloni, Natalina Signorini, Nicoletta Bigi e Rita Nieddu.



Alle 20.00 sarà presentato il nuovo libro di Nanni Falconi “Miali Pintus” edito da maxottantottoedizioni. Saranno presenti, oltre all’autore, Laura Fadda e Francesco Masia.

Il libro è una raccolta di racconti, in italiano (6 racconti, indipendenti; 166 pagine).

Miali Pintus è il protagonista del primo racconto, omonimo.



Nanni Falconi (1950) è poeta e romanziere, anzitutto in Sardo. Da ultimo si è voluto cimentare col racconto, appunto in Italiano; ma le tematiche restano le sue, quelle della realtà agropastorale sarda e dell’impatto di questa col mondo in evoluzione, quindi anche con le esperienze di emigrazione e confronto. L’iniziativa fa parte della rassegna letteraria “Encontres amb l’autor” ed è inserita nel programma #ALGHEROEXPERIENCE, un anno così… della Fondazione Alghero e gode del supporto della Diputació di Barcelona e della collaborazione della Plataforma per la Llengua de l’Alguer.