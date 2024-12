S.A. 17 agosto 2022 Abbanoa su Monte Doglia, disservizi ad Alghero Intervento con urgenza per il ripristino dei pozzi Monte Doglia, fuori servizio dal primo mattino. L´ intervento dovrebbe durare circa 2- 3 ore



ALGHERO - Abbanoa sta intervenendo con urgenza per il ripristino dei pozzi Monte Doglia, fuori servizio dal primo mattino. L' intervento dovrebbe durare circa 2- 3 ore, pertanto non si escludono disservizi o cali di pressione in alcune zone della Nurra di Alghero.