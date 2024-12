Cor 18 agosto 2022 A Sant’Agostino ritorna la Festa delle Aiuole Questanno sarà dedicata alle donne. Appuntamento in Largo Guillot il 20 e 21 agosto 2022 nello spazio urbano che i cittadini attivi hanno riqualificato e che proseguono negli anni nella cura delle aiuole pubbliche e nella gestione e manutenzione dell’area giochi Munyica Bimbi



ALGHERO - Dopo due anni di assenza per via della pandemia ritorna la consolidata “Festa delle Aiuole” arrivata alla sua ottava edizione. L’evento sociale nato nel 2013 e patrocinato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero è previsto in largo Guillot il 20 e 21 agosto 2022 nello spazio urbano che i cittadini attivi hanno riqualificato, e che proseguono negli anni nella cura delle aiuole pubbliche e nella gestione e manutenzione dell’area giochi Munyica Bimbi.



Il Comitato AREA Sant’Agostino per questa edizione della manifestazione sociale mette in primo piano la campagna di sensibilizzazione verso l’opinione pubblica per accrescerne la consapevolezza rispetto al fenomeno della violenza degli uomini contro le donne, anche al fine di promuovere una corretta cultura della relazione uomo-donna in ogni età e nella prospettiva di rafforzare il messaggio che una società libera dalla violenza e dagli stereotipi di genere è una società migliore. A tal proposito, l’organizzatore dell’evento, il Comitato AREA Sant’Agostino ha coinvolto l’Associazione di Promozione Sociale “La Rete delle Donne Alghero” che partecipa attivamente alle iniziative con le proprie associate, anche allestendo in piazza uno stand dove informeranno sui progetti in corso e futuri.



Il Progetto “Festa delle Aiuole In Difesa delle Donne” coinvolge inoltre, attraverso il Centro Commerciale Naturale Sant’Agostino, le attività del Quartiere che espongono sulle vetrine dei negozi la locandina donata dal Comitato Area Sant’Agostino, al fine di richiamare l’attenzione dei cittadini alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Una catena di distribuzione alimentare presente in città ha donato una panchina rossa alla Città, al Quartiere di Sant’Agostino. La panchina rossa simbolo di attenzione e sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne nei due giorni degli eventi rimarrà sul palco insieme a delle scarpe rosse, al fine di tenere sempre alta l’attenzione su una causa così delicata. Nei giorni successivi agli eventi verrà posizionata all’interno dell’area giochi “Munyica Bimbi”, così facendo potrà proseguire nel percorso di sensibilizzazione, di educazione ed informazione anche da parte delle mamme nei confronti dei loro bimbi che frequentano l’area giochi realizzata e gestita dai cittadini attivi.



Per sabato 20 agosto dalle ore 20.45 sono previsti gli interventi del rappresentante del Comitato AREA Sant’Agostino, della rappresentante dell’Associazione di Promozione Sociale La Rete delle Donne Alghero e della delegata dal Sindaco per l’Amministrazione Comunale. Nelle due giornate di manifestazioni verranno proposti momenti sociali, musicali ed enogastronomici. Nella giornata di sabato 20 dalle ore 21:30 con Berto Solinas, Daniela Riu e con la partecipazione di Giuseppe Manca, Angelo Maresca e altri ospiti, e domenica 21 dalle 21:00 la fisarmonica di “Antonio Tanca” trasformerà largo Guillot in una grande balera, con balli di gruppo, liscio e latino. Contro la violenza sulle donne la scuola di danza di Mondina Dinapoli “Danzare Tre Dance” eseguirà una breve performance. In piazza allestiti stand della lotteria sociale e della gastronomia con ottimo cibo arrosto.