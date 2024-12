S.A. 19 agosto 2022 Alghero io ti scrivo: il nuovo progetto Il suggestivo progetto Alghero io ti scrivo, vediamo se qualcun+ risponderà! alla 6^ edizione del Primo festival di nuovo circo in Sardegna senza animali e non competitivo "Mamatita"



ALGHERO - All’orizzonte già si intravede il ricco programma del festival Mamatita. Ma in lontananza si scorgono anche altre cose. In lontananza, o forse molto molto più vicino di quanto si pensi, si vedono una scrivania accarezzata dai fogli, una penna a inchiostro nero che sposa il bianco candido della pagina, mani che piegano la carta, una busta, un indirizzo e.. i’ll write you something new per la città di Alghero! A chi non piacerebbe ricevere una lettera scritta a mano da una persona sconosciuta? Lettere, parti integranti e protagoniste di un progetto artistico - Alghero io ti scrivo, vediamo se qualcun+ risponderà! - che prevede lo svilupparsi di una dimensione puramente epistolare e a seguire di una performance dal vivo: un tentativo di prossimità attraverso carta, francobolli e parole dalla grafia incerta. Alghero io ti scrivo



“Se abitate ad Alghero e vi piacerebbe ricevere una lettera, o se invece conoscete qualcuno che amerebbe riceverla e cui farebbe piacere riceverla, scrivete una email all’indirizzo mappageoepistolare@gmail.com indicando: nome, cognome e indirizzo postale.. al resto pensiamo noi. Scriveteci, e vediamo se qualcuno risponderà”.



Dopo due edizioni inevitabilmente condizionate dalla pandemia, Alghero tona a farsi teatro. “La città si fa teatro” immersa in un senso di festa denso e collettivo e partecipato, impreziosito dallo stupore e dalla meraviglia del ritrovarsi insieme a sognare, ed a vedere. Il programma? Sarà svelato in parole - e non solo - nel corso di una conferenza stampa in programma a fine agosto. Quel che è certo è che sarà un programma insolito, pensato come un’ impresa che attrae e fa paura, coraggioso e fiducioso come un acrobata.



L’invito è rivolto chiunque voglia, senza distinzioni o limiti, alla città, all’Isola al mondo intero. Un invito a guardare la città isolana di Alghero. A immaginarla in un sognante giorno di festa. A osservarla vestita dei colori, dell’arte, del sorriso, del divertimento e delle emozioni che da 5 anni il Mamatita crea, diffonde e alimenta. A immaginarla, Alghero, in un settembre di Sardegna scenario della sesta edizione della manifestazione organizzata da Spazio T per la direzione artistica di Chiara Murru. Accadrà di nuovo, sarà bello e sarà anche speciale: da quest’anno Mamatita è il primo festival di nuovo circo in Sardegna, un riconoscimento che sa di soddisfazione e impegno, trampolino per questa nuova coloratissima avventura.