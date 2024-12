S.A. 19 agosto 2022 Maggie Lorelli presenta il suo libro ad Alghero “The Human Show” offre un’allegoria sociale del nostro tempo, in cui la società vira verso una dimensione virtuale, de-umanizzandosi. Appuntamento sabato 20 agosto



ALGHERO - Sabato 20 agosto alle 21.00 Maggie S. Lorelli sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano per conversare con la giornalista Daniela Preziosi del suo nuovo libro "The Human Show" appena pubblicato dalle edizioni Castelvecchi. “The Human Show” offre un’allegoria sociale del nostro tempo, in cui la società vira verso una dimensione virtuale, de-umanizzandosi. Il libro guarda a un futuro prossimo, invitando a riflettere sul mondo virtuale, in cui, in nome dell’affermazione personale, che comporta la rinuncia all’espressione sociale delle emozioni, si perde il senso delle relazioni autentiche. Tuttavia, rimane viva la speranza di un’umanità rinnovata, affidata alle risorse femminili.



Maggie S. Lorelli si laurea in Lettere all'Università di Torino e in Pianoforte al Conservatorio “G. Verdi” di Torino e consegue il Diploma Accademico in Didattica della Musica al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, svolgendo parallelamente studi di Scienze Politiche, composizione e musica elettronica. Ha lavorato per laFeltrinelli e collaborato come autrice e conduttrice radiofonica con Radio Vaticana.



Dopo uno stage giornalistico presso l'agenzia di stampa Adnkronos, è giornalista pubblicista e scrive in varie riviste e periodici web tra cui la rivista culturale "Mediterranea" e "La Voce di New York". Insegna in un Liceo e svolge attività concertistica come pianista in vari ensemble, fra i quali “Le Musae”, formazione femminile da lei fondata. Si occupa di divulgazione della cultura e dell'arte al femminile. E’ appassionata di scrittura: ha al suo attivo numerosi racconti e “Automi” (Catartica), il suo romanzo d’esordio