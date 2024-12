Cor 22 agosto 2022 Tragedia a Buggerru, annega 75enne Tragedia sul litorale di Buggerru, dove una donna di 75 anni è morta a causa di un malore improvviso. Inutili i soccorsi, per la donna non c´è stato niente da fare



BUGGERRU - Tragedia sabato pomeriggio nella spiaggia di San Nicolò a Buggerru. Una 75enne ha accusato un malore e poco dopo è deceduta sotto lo sguardo dei familiari. Allertati dalla famiglia i soccorsi, sul posto sono giunti un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso ma per la sfortunata donna originaria di Oschiri, non c'è stato niente da fare.