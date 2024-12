S.A. 24 agosto 2022 I Bertas venerdì 26 a San Giovanni Insieme al gruppo sassarese nella terza edizione “Insieme con le note del Cuore”, Alessandro Azara e Mauro Manca. Sabato DJ Osso (Rai Radio 2), Carolina Marquez e Pippo Palmieri (lo Zoo di radio 105)



SASSARI - Saranno i Bertas, neo vincitori del Candeliere d’Oro Speciale, gli ospiti speciali della terza edizione “Insieme con le note del Cuore”. La manifestazione musicale ritorna a Sassari dopo due anni con la novità dell’inserimento all’interno della Festa di San Giovanni, che si tiene il 26 e 27 Agosto nel borgo sassarese per i festeggiamenti per il Martirio Di San Giovanni Battista; nel Piazzale adiacente alla Chiesa della frazione sassarese, ci sarà un programma ricco e variegato che vedrà la partecipazione di artisti locali ed internazionali.



Venerdì 26 agosto, a partire dalle ore 20.30, organizzato dall’Associazione Insieme con le note del cuore, il memorial musicale in ricordo di Matteo Ghisu che, attraverso la musica, mira a raccogliere fondi da destinare in beneficienza a progetti rivolti a pazienti oncologici per supportarli nel difficile percorso di cure. A sostenere il messaggio solidale dell’associazione portando la loro arte musicale sul palco il musicista Mauro Manca con i brani del suo nuovo disco, accompagnato da una band di musicisti, Alessandro Azara che suonerà live il disco “Non eri qui” con un gruppo di professionisti, e i mitici Bertas, reduci dal conferimento del Candeliere D’oro Speciale dell’anno della rinascita. Una serata all’insegna della solidarietà sulle note della musica d’autore, resa possibile grazie al contributo della Fondazione di Sardegna che da anni sostiene il progetto filantropico dell’associazione.



Sabato 27 agosto alle 21, una notte di divertimento assicurato promossa dal Comitato di San Giovanni; una serata dedicata agli amanti della musica che ha dominato le classifiche degli anni ’90: hit che faranno rivivere le atmosfere di allora con un mix di musica e divertimento. Aprirà le danze DJ Osso di Rai Radio 2, con i suoi mash-up tra tormentoni del passato, musica dance e sigle di cartoni animati; seguirà Carolina Marquez, icona della musica dance anni ’90 e infine, direttamente dallo Zoo di 105, Pippo Palmieri con i suoi sketch e la sua selezione musicale. Una due giorni di festa con note per tutti gusti e tutte le età. Un bel modo di ripartire per la comunità di San Giovanni e per il Comitato dei festeggiamenti che la rappresenta.