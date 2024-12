S.A. 26 agosto 2022 Latte Dolce ingaggia Alessandro Padovani A ottobre 2019 arriva la chiamata di mister Giorico con l’Arzachena. Rimane in Gallura fino a gennaio 2021 e negli ultimi due anni gioca con le maglie di Giulianova, Troina, Siracusa e Canicattì



SASSARI - Il Sassari Calcio Latte Dolce ha ufficializzato l’ingaggio di Alessandro Padovani Celin. Nato a Castelo (Brasile) nel 1989, il nuovo attaccante biancoceleste dopo le esperienze in patria con Profute e ASA, passa al Guangju nella massima serie coreana. A gennaio 2012 gioca a Hong Kong con il South Cina, prima dell’annata con il Volyn Lutsk in Ucraina.

Nel 2015 arriva la sua prima avventura in Italia, in Serie C con la Juve Stabia, prima di giocare con Concordia (Serie A rumena) e Kelantan (Serie A malese).



A ottobre 2019 arriva la chiamata di mister Giorico con l’Arzachena. Rimane in Gallura fino a gennaio 2021 e negli ultimi due anni gioca con le maglie di Giulianova, Troina, Siracusa e Canicattì. Nell’ultima stagione, con la maglia dei siciliani, è protagonista della promozione in Serie D. Queste le parole dell’attaccante brasiliano, già protagonista con la maglia del Sassari Calcio Latte Dolce, nel match contro il Li Punti:



«Tornare a lavorare con questo grande allenatore è la cosa migliore per me. Lo conosco bene so come lavora e so che faremo una grande stagione . Quella contro il Li Punti è stata una partita che è servita per capire come giochiamo. L’esordio è sempre complicato, ci stiamo conoscendo e la speranza è quella di fare il meglio possibile in questo campionato di Eccellenza».