S.A. 26 agosto 2022 Gómez e Serrano chiudono Enjoy Festival Appuntamento il 28 agosto con il grande blues nella fantastica cornice della Spiaggia delle Saline a Stintino



STINTINO - Saranno il grande cantante e armonicista Quique Gómez ed il chitarrista Curro Serrano, che si esibiranno domenica 28 agosto nella Spiaggia delle Saline, a chiudere il festival “Enjoy Parade 2022”.

Quique e Curro arrivano da Madrid. Il loro percorso artistico in comune parte dall'istituto dove iniziano a suonare insieme. Poco dopo formano una band, Juan Bourbon, Juan Scoth & Juan Beer e incidono 2 CD e nei successivi 12 anni con più di 1000 concerti li collocano tra le band di riferimento del National Blues. Dopo lo scioglimento della band, Curro e Quique continuano a suonare acusticamente sporadicamente, anche se è dal 2017 che il progetto entra nel vivo e decidono di registrare il loro album nel 2019. Dopo aver consolidato il duo, e a volte incorporato un contrabbasso, registrano 2021 il loro secondo album.



Curro Serrano e Quique Gómez si presentano con uno spettacolo carico di Blues, Ragtime swing e musica d’altri tempi. Un concerto dalle atmosfere uniche e coinvolgenti, degna chiusura di un Festival che si conferma un appuntamento da non perdere nel panorama degli eventi musicali dell’estate sarda. Come per gli altri eventi dell’Enjoy 2022 l’ingresso sarà completamente gratuito.



L’edizione 2022 dell’Enjoy però non è solo musica ma anche rispetto per l’ambiente grazie al progetto “Elighe Tree”, nato un anno fa, su iniziativa di un piccolo gruppo di amici con l’obiettivo di fare qualcosa di concreto per il nostro Pianeta. Qualcosa che sopravvivesse a noi e che potesse essere donato a tutti gli esseri viventi. La risposta è arrivata immediata dal cuore: Alberi e Piante. L’associazione ha come primo scopo quello di far si che avvenga il ripopolamento di alberi e piante autoctone in tutti i terreni che necessitano di nuova vita. Proteggere insieme la nostra amata Sardegna dal dissesto idrogeologico mantenendone la biodiversità e tutelandone la fertilità, depurandola come madre natura ha fatto da sempre. Durante gli eventi è aperta la raccolta fondi per questo progetto.