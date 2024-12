S.A. 7 settembre 2022 Differenziata, ritiro kit e buste a Sassari Dal primo settembre è possibile ritirare le buste e i kit per il servizio “porta a porta” anche il giovedì mattina. Gli operatori saranno a disposizione nei locali del centro del Riuso, con ingresso in via Montello incrocio via Ariosto



SASSARI - Dal primo settembre è possibile ritirare le buste e i kit per il servizio “porta a porta” anche il giovedì mattina. Gli operatori saranno a disposizione nei locali del centro del Riuso, con ingresso in via Montello incrocio via Ariosto, il martedì dalle 8 (e non più dalle 9 come era precedentemente) alle 12 e dalle 14 alle 17 e il giovedì dalle 8 alle 12. Per il ritiro delle buste e dei kit è necessario presentare la tessera sanitaria del contribuente.



Per informazioni sul servizio di raccolta differenziata è possibile chiamare il Numero Verde gratuito: 800 012 572 dal lunedì al sabato 8 - 19 (fuori dagli orari risponde la segreteria telefonica) o visitare il sito www.differenziatasassari.it. Per segnalazioni, oltre al format presente nel sito www.differenziatasassari.it , è possibile usare i numerosi canali istituzionali messi a disposizione dall’Ente (alla Polizia locale ai numeri 079279115 e 079274100, al Settore Ambiente e Verde pubblico all’indirizzo mail ambiente@comune.sassari.it e all’Ufficio relazioni con il pubblico, attraverso la mail urp@comune.sassari.it o con un messaggio privato nella pagina Facebook del Comune@ComunediSassari raggiungibile anche dal nuovo sito www.comune.sassari.it).