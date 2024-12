S.A. 31 agosto 2022 Ritorna il Festival San Teodoro Jazz Quattro giorni ricchi di concerti per la settima edizione del festival nel suggestivo borgo gallurese alle pendici orientali del massiccio di monte Nieddu



SAN TEODORO - Tutto pronto a San Teodoro per la settima edizione del festival San Teodoro Jazz: da domani (giovedì 1 settembre) a domenica si rinnova l’appuntamento con la manifestazione dedicata al genere di matrice afroamericana e alle sue immediate derivazioni con la direzione artistica del clarinettista teodorino Matteo Pastorino. Quattro giorni ricchi di concerti nel suggestivo borgo gallurese alle pendici orientali del massiccio di monte Nieddu, con il quartetto di David Linx, con Gregory Privat, Jerome Regard e Arnaud Dolmen, il progetto del trombettista Raynald Colom con Tony Tixier, Joe Sanders e Francesco Ciniglio, il quartetto di Ada Flocco con Saverio Zura, Filippo Cassanelli e Marco Frattini e il trio del chitarrista Angelo Lazzeri con Guido Zorn e Alessandro Fabbri.



Nato dall’idea del suo direttore artistico, il clarinettista teodorino Matteo Pastorino (da anni trapiantato a Parigi), e patrocinato e supportato con forza dal Comune di San Teodoro, il festival nelle passate edizioni ha ospitato sul suo palcoscenico alcuni tra i più importanti artisti del panorama nazionale e internazionale, come i batteristi Roberto Gatto, Francesco Ciniglio e Greg Hutchinson, il bassista Dario Deidda, il chitarrista Paolo Angeli, i sassofonisti Francesco Bearzatti, Gavino Murgia e Massimo Carboni, il pianista e fisarmonicista Antonello Salis, il sassofonista statunitense Logan Richardson, i contrabbassisti Ameen Saleem e Salvatore Maltana, il fisarmonicista Luciano Biondini e il batterista Jarrod Cagwin e i pianisti Danny Grissett e Domenico Sanna, tra gli altri.



San Teodoro Jazz è organizzato dall’Associazione Culturale San Teodoro Jazz con il patrocinio e supporto del Comune di San Teodoro e l’Assessorato alla Cultura e al Turismo. La rassegna fa parte del circuito Le Vie dei Festival, itinerari spettacolari della Sardegna. Tanti sono i partner e le collaborazioni a supporto della manifestazione: Bellavista Punta Est, Piccola Libreria Giardino Mondadori Point, I.C.I.M.A.R Istituto delle civiltà del mare, Attimo, il Gallo Blu, Ristorante Lu Brutoni, La Posta Art-Bistrot, White Box Sudio, Blue Bar, Ristorate Punta Est, Geoinvest, Zeta Art Studio, Ristorante La Mesenda, Hotel Stella Marina, Marmè, Super Friscu, Sognando Case Vacanze, BnbFrancy, GmnPrint, Luka Mura, Mousiké Live, Zeta Art Sudio e San Teodoro Agricoltura Az. Agricola.



Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito con offerta libera a sostegno dell’Associazione Culturale San Teodoro Jazz. Maggiori informazioni e aggiornamenti su www.sitosanteodorojazz.com e sui social network del festival. La settima edizione del festival San Teodoro Jazz vivrà la sua prima giornata domani (giovedì 1 settembre) nella piazzetta Punta Est di San Teodoro, incantevole scenario che domina su un panorama mozzafiato sull’isola di Tavolara, con il quartetto della cantante abruzzese Ada Flocco. Al suo fianco ci saranno Saverio Zura alla chitarra, Filippo Cassanelli al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria. Gli appuntamenti della giornata continueranno alle 22.30 presso il locale Attimo (in via Rinaggiu) con l’immancabile appuntamento la STJ Session: momento fondamentale del festival costituito da un concerto di una formazione emergente isolana con jam session al seguito.