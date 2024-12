S.A. 31 agosto 2022 Movida a Porto Torres, controlli a tappeto In città molte segnalazioni sul disturbo arrecato ai residenti del centro da bar e ristoranti che propongono karaoke o mini-concerti ad alto volume



PORTO TORRES - Al via i controlli a Porto Torres sulle forme di intrattenimento musicale all'aperto, in seguito alle numerose segnalazioni sul disturbo arrecato ai residenti del centro da bar e ristoranti che propongono karaoke o mini-concerti ad alto volume. Con un avviso pubblicato sul sito istituzionale, il Comune ricorda che in base al regolamento municipale le attività di intrattenimento musicale nei locali devono essere autorizzate.



Nel documento si specifica che chi non rispetta queste regole sarà puntualmente sanzionato. Una scelta, quella di intensificare i controlli, che avviene a seguito di tante segnalazioni giunte in Municipio. L'amministrazione comunale non vorrebbe che la disponibilità manifestata questa estate verso i pubblici esercizi venisse scambiata per debolezza nei confronti di chi non rispetta le regole.



L'articolo 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Acustico del Piano di Classificazione Acustica precisa che nei dehors installati su suolo pubblico e all'interno dei locali l'intrattenimento con diffusione sonora elettroacustica viene autorizzato dal Comune a seguito di specifica richiesta, anche se non viene previsto il superamento dei limiti acustici indicati dal regolamento. Per questo motivo verranno avviate due verifiche: da un lato sulla presenza delle autorizzazioni a svolgere intrattenimento musicale all'aperto, dall'altro sull'impatto acustico. Il controllo dei livelli sonori prodotti dagli impianti è di competenza del Comune che può avvalersi del supporto tecnico dell’ARPAS o di consulenti tecnici.