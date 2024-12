S.A. 1 settembre 2022 Coppa Italia: Latte Dolce batte Li Punti Il Sassari Calcio Latte Dolce ottiene così il pass per i quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza: i sassaresi, nel prossimo turno, affronteranno l’Ossese il 12 e il 26 ottobre



SASSARI - Vittoria e passaggio del turno per il Sassari Calcio Latte Dolce, che batte 2-3 il Li Punti e ottiene così il pass per i quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza: i sassaresi, nel prossimo turno, affronteranno l’Ossese il 12 e il 26 ottobre. Partono forte i ragazzi di mister Giorico, che colpiscono la parte esterna del palo con il brasiliano Kaio Piassi. La rete non tarda ad arrivare e all’11, il Sassari Calcio Latte Dolce si porta in vantaggio: Saba vede il taglio di Kaio Piassi, che serve Celin. Da due passi, il centravanti brasiliano non sbaglia e firma la rete dello 0-1. Il pallino del gioco rimane nelle mani degli ospiti, che al 28’ vanno vicini al raddoppio con un pasticcio dell’estremo difensore Canalis, che non controlla il pallone, che termina fuori di poco. Sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo, tiro al volo di Cabeccia, respinto da Canalis.



Tre minuti più tardi arriva la rete del raddoppio: Canalis anticipa Piga, ma la palla termina sui piedi di Kaio Piassi che da posizione defilata firma la rete dello 0-2. Negli ultimi 15’ del primo tempo non si registrano azioni degne di nota e la prima frazione termina con Cabeccia e compagni avanti 0-2. Il Li Punti rientra dagli spogliatoi più concentrato e dopo soli 2’ accorcia le distanze; dagli sviluppi di calcio d’angolo, Olmetto con un tiro da fuori area supera Congiunti e firma la rete dell’1-2. Il gol sembra dare fiducia al Li Punti e i padroni di casa vanno vicini al pareggio con Riccardo Oggiano.



La reazione del Sassari Calcio Latte Dolce arriva al 67’ con l’ex Nuorese Paolo Tuccio, che va vicino al gol, ma trova la pronta risposta di Canalis. I ragazzi di mister Giorico prendono nuovamente in mano le redini del match e al 70’ realizzano la rete dell’1-3. Punizione dai 20 metri di Saba, che beffa Canalis e ridà due reti di vantaggio agli ospiti. Negli ultimi minuti entrambi gli allenatori inseriscono forze fresche e Asara si fa trovare pronto: l’esterno sassarese con un tiro a giro supera Congiunti e realizza la rete del definitivo 2-3. Nel recupero Serra e compagni difendono senza patemi il risultato e ottengono il pass per i quarti in virtù dei gol segnati in trasferta (3 per il Sassari Calcio Latte Dolce e 2 per il Li Punti).



Li Punti: Canalis; Viale (36' st Asara), Serna, Cardone (15' st R. Manca), Ruiu (36' st Fini); Pinna (32’ st Puggioni), Centeno, Olmetto; L. Manca, Oggiano (33’ st Sini).

A disposizione: Sanna, Medas, Val, Gueye. Allenatore: Cosimo Salis

Sassari Calcio Latte Dolce: Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Serra, Tuccio; Salaris (30’ st Sechi), Piga, Saba; Scognamillo (30’ st Marcangeli), Celin, Kaio Piassi (41’ st Grassi).

A disposizione: Panai, Russu, Canu, Piredda, Dettori, Sanna. Allenatore: Mauro Giorico

Marcatori: 11’ Celin (SLD), 31’ Kaio Piassi (SLD), 47’ Olmetto (LP), 70’ Saba (SLD), 89’ Asara (LP)

Angoli: 4-6

Ammonizioni: Pireddu (SLD), Salis (mister LP), Pinna (LP), Sini (LP)