S.A. 2 settembre 2022 Lavori di bitumatura a Sassari: ecco le vie Proseguono i lavori di bitumatura e messa in sicurezza delle vie cittadine, coordinati dal Settore Infrastrutture della Mobilità



SASSARI - Proseguono i lavori di bitumatura e messa in sicurezza nelle vie cittadine a Sassari, coordinati dal Settore Infrastrutture della Mobilità. Lunedì 5 settembre, salvo contrattempi legati alle condizioni meteorologiche, saranno completati via Marghinotti e via Buccari. Si prosegue mercoledì, fino a venerdì, con via Carso. Da martedì inizierà la posa della segnaletica in via Luna e sole, a seguire via Togliatti, via Oriani, via Sulcis e via Marghinotti. La settimana successiva i lavori proseguiranno con via Pastore, successivamente ci si sposterà a Sassari2.



Sempre da lunedì partiranno i cantieri in viale Dante da via Duca degli Abruzzi a via Asproni; dal 9 al 16 settembre sarà la volta di via Duca degli Abruzzi, nel tratto da via Zanfarino a via Napoli; si proseguirà con via Zanfarino, nel tratto da via Alghero a via Asproni, dal 14 al 16 settembre. In viale Dante e via Duca degli Abruzzi è previsto lo svolgimento delle attività lavorative a traffico aperto su una semicarreggiata per volta e restringimento del flusso veicolare; ciò necessariamente comporterà rallentamenti e saranno vietate la sosta e la fermata; potrebbero essere necessarie chiusure temporanee di breve durata, sia su viale Dante che sulle vie vicine, che si immettono e e partono dalla stessa viale Dante, e relativa deviazione del traffico Il tutto sarà opportunamente segnalato.



Anche in via Zanfarino è previsto lo svolgimento delle attività lavorative a traffico aperto su una semicarreggiata per volta e restringimento del flusso veicolare; ciò necessariamente comporterà rallentamenti della circolazione e sarà interdetta la sosta e fermata, a partire da mercoledì 14 settembre e fino a fine lavori (prevista per il 16 settembre compreso), potrebbero essere necessarie chiusure temporanee di breve durata e relativa deviazione del flusso veicolare, opportunamente segnalate.