Cor 8 settembre 2022 A Valledoria l´International Beer Fest



VALLEDORIA - L'associazione AEBV in collaborazione con l'amministrazione comunale di Valledoria lancia un nuovo evento dal titolo International Beer Fest, nei giorni 10 e 11 settembre a Valledoria in Corso Europa. La manifestazione, in collaborazione con il gruppo Heineken, prevede un percorso di circa 36 birre prodotte in tutto il mondo. Tutte le produzioni saranno divise in nazioni ed ognuna di queste avrà uno stand dedicato, nel quale si potranno trovare anche diversi brand.



Un evento che coinvolgerà direttamente anche gli esercizi commerciali locali. Il centro di Valledoria così, si animerà per tutto il fine settimana, non solo con il giro del mondo in una pinta, ma anche con spazi dedicati allo street food, spettacoli realizzati da artisti da strada e cinque punti musica nei quali si esibiranno venti band locali.



Obbiettivo, uno solo: allungare anche nel corso di settembre l'ospitalità di Valledoria. Dare un altro strumento agli operatori locali di promozione e valorizzazione del territorio in questa estate che tiene e che fino a questo momento è caratterizzata da numeri importanti. Ed eventi come quello del prossimo fine settimana contribuiscono a rafforzare l'offerta e mantenere elevato l'indice di attrattività del territorio. Per una lunga estate calda che a Valledoria vuole continuare il più a lungo possibile.