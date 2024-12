S.A. 12 settembre 2022 Sopralluoghi Regione a Roccadoria e Villanova L´assessore dei Lavori Pubblici stamane ha effettuato il primo sopralluogo a Monteleone Roccadoria, borgo storico interessato da un grave problema di dissesto idrogeologico, il secondo a Villanova Monteleone per la messa in sicurezza di un ponte



ALGHERO - Si sono svolti questa mattina nel Nord Sardegna due importanti sopralluoghi che hanno visto la partecipazione dell’Assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, il primo a Monteleone Roccadoria, borgo storico interessato da un grave problema di dissesto idrogeologico, il secondo a Villanova Monteleone (messa in sicurezza di un ponte).



«Il sopralluogo a Roccadoria Monteleone, comune di 114 abitanti, testimonia la massima attenzione della Regione verso i borghi più piccoli che nonostante le ricchezze storiche, archeologiche e paesaggistiche risultano a rischio spopolamento. La Regione è al fianco di questi territori», ha spiegato l’esponente della Giunta Solinas.



A Villanova Monteleone l’assessore, come richiesto dall’Amministratore comunale, ha effettuato il secondo sopralluogo della giornata, presso il Ponte ‘e Porcu sul fiume Temo. Già oggetto di un finanziamento regionale, il ponte (viabilità comunale) è stato al centro del sopralluogo dell’Assessore a causa delle criticità imprevedibili emerse durante l’intervento di messa in sicurezza che hanno spinto il Comune a interrompere i lavori. Nel corso dell’incontro sono state valutate diverse soluzioni che ora il Comune analizzerà e presenterà all’Assessorato.