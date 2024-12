Mamatita a teatro con l´Agrupación Senor Serrano

19:52 Il Lago dei Cigni in scena a Sassari L’atteso evento già andato in scena con successo in occasione delle festività natalizie sarà riproposto al teatro Astra domenica 5 e lunedì 6 gennaio sempre alle ore 18:00. Lo spettacolo è inserito all’interno della Stagione di teatro per ragazzi “Famiglie a Teatro”