S.A. 16 settembre 2022 Proroga servizio estivo 118 al 30 settembre Servizio ad Alghero-Fertilia dalla 8 alle 24. Ad Alghero città resterà attivo il Servizio Moto Base in H 12 dalle 8 alle 20



CAGLIARI - Il Piano di potenziamento estivo, avviato lo scorso 15 giugno dall'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza della Sardegna, ha permesso di ampliare e ottimizzare l'offerta dei servizi di soccorso in tutto il territorio. Le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali, già convenzionate con Areus, hanno garantito in questi primi 3 mesi l'estensione h24 dell'orario di attività prestato nelle zone costiere nelle quali è già operativo tutto l'anno il servizio di soccorso giornaliero. In più, sono state attivate, per tutto il periodo estivo, nuove postazioni 118 di base e infermieristiche in altre località balneari dell'isola.



Grazie alla proroga, la presenza di un presidio di soccorso nei principali centri costieri verrà garantito oltre la data inizialmente prevista del 15 settembre. Nel territorio di competenza dell'Asl di Sassari resteranno attive le postazioni di: Campanedda dalle 8 alle 20 e di Alghero- Fertilia dalla 8 alle 24. Ad Alghero città resterà attivo il Servizio Moto Base in H 12 dalle 8 alle 20.