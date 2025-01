S.A. 19 settembre 2022 8 imprese sarde alla Cannes Yachting Festival Il Progetto europeo ha fornito un sostegno diretto e concreto a 25 aziende della nautica dislocate nei diversi territori, erogando nel complesso oltre 200.000 euro



SASSARI - Promocamera, partner del progetto Interreg Blueconnect 2, insieme al partenariato composto dalla Camera di Commercio del VAR , Camera di Commercio di Nizza Costa Azzurra, del Pôle Mer Méditerranée di Tolone e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, grazie al Progetto europeo ha fornito un sostegno diretto e concreto a 25 aziende della nautica dislocate nei diversi territori, erogando nel complesso oltre 200.000 euro in voucher destinati all’acquisizione di servizi specialistici per favorire l’internazionalizzazione, l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese che operano nei settori della green & blue economy (in particolare Nautica e Turismo sostenibile).



Sono state otto le imprese sarde selezionate da una Commissione di esperti che, grazie ai servizi offerti da Promocamera attraverso gli esperti iscritti all’albo del Centro di Competenze Trasfrontaliero, già da anni istituito presso l’Azienda Speciale camerale, dopo un’accurata analisi dei loro reali fabbisogni ed un’assistenza personalizzata, hanno completato un articolato percorso di affiancamento consulenziale ed assistenza personalizzata, ha consentito di concretizzare a ciascuna impresa i propri progetti di internazionalizzazione, innovazione e digitalizzazione.



«Grazie alle risorse economiche che Promocamera ha acquisito attraverso la partecipazione ai Progetti europei di Cooperazione trasfrontaliera, dopo la partecipazione al Salone internazionale della tecnologia “VivaTech” di Parigi dello scorso Giugno -ricorda il presidente di Promocamera Francesco Carboni- a seguito di un lungo e qualificato percorso di assistenza e preparazione a cui si sono sottoposte le 8 Aziende selezionate, ai primi di Settembre l’Azienda Speciale camerale ha accompagnato una delegazione di imprese sarde del settore nautico allo “Yachting Festival” di Cannes, una delle più importanti Fiere europee del settore. Numerosi ed interessanti sono stati i contatti e le relazioni attivate durante l’Evento, con grande soddisfazione per gli operatori ospitati nello stand del Progetto comunitario BlueConnect2».



Come ultima attività in programma, grazie alle risorse del Progetto BlueConnect la scorsa settimana Promocamera ha accompagnato una qualificata delegazione di imprese al prestigioso Salone Internazionale “Cannes Yachting Festival” che, essendo il primo salone della stagione nautica, rappresenta l’appuntamento più importante del settore nautico in Europa, dove si riuniscono i diportisti di tutto il mondo per presentare le loro novità mondiali in anteprima. La presenza al Salone di Cannes, Celebre per l'innovazione e il lancio di prodotti numerose anteprime, per non parlare delle innovazioni tecnologiche presentate dai produttori di attrezzature e motori e dai servizi per lo yachting, ha permesso alle nostre di incontrare numerosi ed importanti player della nautica e del diportismo, con i quali sono state intavolate interessanti interlocuzioni d’affari che promettono bene ed infondono entusiasmo, voglia di cooperare ed allargare gli orizzonti dell’attività di impresa oltre i confini regionali e nazionali.



Per la realizzazione dei loro progetti di innovazione, le imprese hanno potuto beneficiare dei voucher economici, di circa 9mila euro per ciascuna impresa selezionata, ; le richieste sono pervenute principalmente nell’ambito delle attività di sviluppo e trasferimento tecnologico, marketing, analisi di mercato e potenziali opportunità sui mercati esteri, tutela della proprietà intellettuale; accesso ai finanziamenti e business plan.