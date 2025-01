Cor 20 settembre 2022 Cciaa, digitale: seminari e laboratori Nasce il progetto “Il digitale non è mai stato così semplice”, promosso dall´I-LAB della Camera di commercio di Sassari, con il supporto del partner tecnico Dintec - Consorzio per l´innovazione tecnologica



SASSARI - Attraverso un ciclo di 22 tappe tra seminari, laboratori esperienziali ed eventi nazionali l’iniziativa, presentata nella sede camerale, e realizzata nell’ambito del PO FESR Sardegna 2014-2020, si propone di realizzare un percorso di accompagnamento per le imprese all’interno di uno spazio innovativo dove i settori tradizionali dell’economia - dall’artigianato al turismo, dal food alla moda - potranno ideare nuovi modelli di crescita grazie al supporto della tecnologia digitale.



La partecipazione agli incontri sarà gratuita ed aperta ad imprese, liberi professionisti, tecnici che operano nel ICT e digitale e diplomati della scuola superiore secondaria, in un’occasione unica per sperimentare con mano le tecnologie che sono alla base della transizione digitale ed ecologica e per avere risposte ad alcune delle principali domande: a cosa serve? come si usa? quanto costa? che vantaggi mi può dare?



Nello specifico il progetto “Il digitale non è mai stato così semplice” prevede la realizzazione di: 12 seminari in presenza e online, per conoscere e approfondire le principali tecnologie digitali e il mondo 4.0 applicando tecniche didattiche innovative e coinvolgenti; 8 laboratori in presenza, per sperimentare e toccare con mano le tecnologie digitali con applicazioni operative nelle principali filiere locali; 2 eventi nazionali sul tema della sicurezza dei dati e della finanziabilità del digitale, approfonditi grazie alla presenza e al contributo di relatori nazionali e internazionali.