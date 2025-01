Cor 22 settembre 2022 Disastro sanità, Nuoro in piazza Territorio sempre più depresso. Cittadini, comitati e associazioni unite per denunciare la gravissima situazione della sanità in provincia di Nuoro. Venerdì il corteo di protesta e sensibilizzazione



NUORO - Comitati, lavoratori, comuni, circoli territoriali, pensionati e associazioni in piazza domani - venerdì 23 settembre.E' in programma la manifestazione indetta da tutte le sigle sindacali e dalle RSU dei medici, degli infermieri e dei lavoratori per denunciare la gravissima situazione della sanità in provincia di Nuoro. Il corteo partirà alle ore 9.30 dal piazzale dell'ospedale San Francesco, si unirà alla manifestazione indetta davanti alla stazione ferroviaria per il diritto alla mobilità, per concludersi lungo le vie cittadine.