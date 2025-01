Cor 25 settembre 2022 Da lunedì riapre l´Ecocentro di Galboneddu Dopo dieci mesi dalla prima chiusura sarà possibile conferire tutte le frazioni dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 13. Resta invariato il servizio già svolto a favore dei residenti di Montagnase e dell´agro a nord della città. La prolungata chiusura aveva acceso le polemiche ad Alghero







Resta invariato il servizio già svolto a favore dei residenti di Montagnase e dell'agro a nord della città. Permane inoltre la possibilità di utilizzare l'Ecocentro di Ungias-Galanté, dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 19,00 e la domenica dalle 16,00 alle 22,00. Qui sarà possibile conferire anche i rifiuti domestici quali carta, plastica, vetro, umido e secco.



La prolungata chiusura del servizio - dovuta a lungaggini burocratico-amministrative per l'esecuzione di migliorie strutturali - aveva acceso le polemiche in città a causa delle numerose proteste e dei disservizi che inevitabilmente hanno investito i residenti. «Basta prendere in giro imprese e cittadini» aveva tuonato il consigliere comunale



Foptop d'archivio ALGHERO - C'è finalmente la data ufficiale. Dopo dieci mesi dalla prima chiusura dello scorso mese di novembre del 2021 , dal prossimo lunedì 26 settembre riaprono le porte dell'ecometro di Galboneddu, ubicato nella zona artigianale all'ingresso della città di Alghero. Accoglierà dalle 7 alle 13, dal lunedì al sabato, tutte le frazioni ordinariamente conferibili.Resta invariato il servizio già svolto a favore dei residenti di Montagnase e dell'agro a nord della città. Permane inoltre la possibilità di utilizzare l'Ecocentro di Ungias-Galanté, dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 19,00 e la domenica dalle 16,00 alle 22,00. Qui sarà possibile conferire anche i rifiuti domestici quali carta, plastica, vetro, umido e secco.La prolungata chiusura del servizio - dovuta a lungaggini burocratico-amministrative per l'esecuzione di migliorie strutturali - aveva acceso le polemiche in città a causa delle numerose proteste e dei disservizi che inevitabilmente hanno investito i residenti. «Basta prendere in giro imprese e cittadini» aveva tuonato il consigliere comunale Pietro Sartore , documentando con una video-denuncia l'immobilismo sull'esecuzione dei lavori.Foptop d'archivio