video Cor 28 settembre 2022 Alghero Calcio, obbiettivo vincere Questo l´obbiettivo fissato dalla dirigenza per la stagione 2022-2023. Ieri la presentazione ufficiale della squadra che parteciperà al campionato di Prima Categoria. Rosa tutta algherese, molti arrivano da categorie superiori per riportare l’Alghero ai fasti di un tempo. Le interviste



ALGHERO - Nessun fraintendimento o nascondiglio: l'Alghero Cacio si presenta e punta dritto a vincere il campionato di Prima Categoria. Un mix di giovani talenti e giocatori esperti che fino alla scorsa stagione giocavano in categorie superiori ma che hanno scelto di abbracciare il progetto sportivo della loro città. Questi tutti i nomi dei ragazzi a disposizione di mister Gianni Piras: Stefano Mereu, Giuseppe Mula, Marco Urgias, Marco Puddu, Emanuele Raffaele Sechi, Roberto Sini, Giulio China, Cristian Caddeo, Pietro Delogu, Andrea Martinez, Marco Tedde, Cristian Guerriero, Claudio Livesi, Raimondo Serra, Roberto Correddu, Andrea Correddu, Matteo Marrosu, Davide Libi, Daniele Casiddu, Cristian Langella, Angelo Masala, Valerio Sotgiu, Giovanni Pinna, Lorenzo Riu, Antonio Bigi, Flavio Sasso, Oliver Caria, Mattia Finetti, Paolo Pinna e Nino Marras. Guarda e condividi il video su Alguer.tv