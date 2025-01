S.A. 28 settembre 2022 Aquathlon e triathlon: assegnati i titoli giovanili Ultima tappa estiva del calendario regionale FITri si è svolta sabato scorso. A Porto Torres anche la Coppa Sardegna per le categorie dei giovanissimi



PORTO TORRES – La pioggia grazia i campionati sardi assoluti di aquathlon, ultima tappa estiva del calendario regionale FITri Sardegna. La manifestazione, riproposta dopo tre anni di stop a causa della pandemia di Covid, si è svolta regolarmente sabato a Porto Torres. La spiaggia di Balai è stata anche scenario dei campionati regionali giovanili di triathlon e della Coppa Sardegna per società, in palio per le categorie dei giovanissimi. Oltre settanta, i concorrenti alla gara di aquathlon. Disputato sulla distanza classica di 2500 metri di corsa, 1000 di nuoto e ancora 2500 di corsa, ha registrato il successo di Paolo Piras (Fuel Triathlon) e Giulia Saiu (Villacidro Triathlon).



Malgrado il maltempo in agguato, il mare si è presentato in condizioni ottimali, privo di onda e ridossato dal vento da sud. Un dettaglio che ha fatto il gioco di Paolo Piras, portacolori della Fuel Triathlon di San Gavino. Se nella prima frazione, erano in tre a tallonarlo, è stata la frazione di nuoto a definire le posizioni e incrementare il suo vantaggio su Angelo Dau (Tri Team Sassari) e su Andrea Schiavino (Triathlon Pavese). Una successione che si è mantenuta fino al traguardo, con Piras primo (34’02”) su Dau (35’16”) e Schiavino (36’04”). Decima posizione assoluta e prima femminile per Giulia Saiu (Villacidro Triathlon, 39’48”), che ha subito mostrato un passo decisamente superiore rispetto ad Assunta Ru (Tri Team Sassari, 44’34”) e Valentina Serra (Fitri, 47’23”).



Il campionato regionale giovanile di triathlon, secondo evento ufficiale di categoria della stagione dopo il duathlon organizzato in primavera a Fonni, aperto agli atleti delle categorie Youth A e B maschili e femminili, li ha impegnati sulla distanza di 300 metri di nuoto, 6 km di bici e 1500 metri di corsa. Roberto Porcu (Tri Nuoro, 20’41”) ha fatto gara a sé, staccando nettamente Sebastian Cossu (Fuel Triathlon, 22’35”) e Federico Sanna (Tri Nuoro, 22’54”). Vittoria netta anche per Ilaria Cannas (Villacidro Triathlon, 23’42”) su Francesca Olivieri (Tri Team Sassari, 24’20”) e Alice Collu (Villacidro Triathlon, 27’26”). Se Manuel Cossu (Fuel Triathlon, 19’04”), forte dell’ultimo podio in Coppa Italia, ha gestito con sicurezza il primato, tra gli inseguitori la partita è rimasta aperta fino all’ultimo, quando Michele Loi (Tri Team Sassari, 20’11) ha battuto Luca Caddeo (No Limits Sport, 21’00”). Il fotofinish, in questo caso, ha coinvolto le prime due atlete e si è concluso a favore di Isabella Nieddu (TP Academy, 23’36”). Seconda Giorgia Pieraccini (Tri Team Sassari, 23’37”) davanti a Stefania Collu (Villacidro Triathlon, 24’53”)



Infine, la Coppa Sardegna, assegnata alle società sulla somma dei risultati dei piccoli atleti fino alla categoria Ragazzi che hanno effettuato una prima frazione di nuoto (dai 25 metri dei più piccoli fino ai 200 metri dei Ragazzi) seguita da una frazione di bici (dai 500 metri fino a 4 km) e di corsa (dai 100 metri fino a 1 km) A conquistare il trofeo, il Triathlon Team Sassari seguito dal Tri Nuoro e dal No Limits Sport. Con il triplo evento di Porto Torres, il calendario agonistico 2022 entra nella sua fase conclusiva. Il mese di ottobre infatti sarà ricco di eventi. Si comincia il 5, a Cagliari, con la tre giorni del World Triathlon Championship sulla distanza olimpica. Il 15 e 16, il ritorno del Xterra Sardegna, che a Castiadas presenterà il nuovo formato long distance. Il 23 ottobre, Pula sarà sotto i riflettori internazionali con l’Ironman 70.3 mentre la domenica seguente è in programma il campionato sardo assoluto di triathlon sprint, di nuovo a Porto Torres.



Nella foto: il podio aquathlon