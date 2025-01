S.A. 30 settembre 2022 Antitrust accoglie esposti Adiconsum Sardegna L´Antitrust ha aperto una istruttoria nei confronti delle società Enel Energia S.p.A. e Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., per contestare l´ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti a causa della tardiva fatturazione dei consumi di luce e gas



CAGLIARI - Grazie ad un esposto presentato da Adiconsum Sardegna, l’Antitrust ha aperto una istruttoria nei confronti delle società Enel Energia S.p.A. e Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., per contestare l'ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti a causa della tardiva fatturazione dei consumi di luce e gas.



«Nei mesi scorsi avevamo presentato un esposto all’Antitrust a seguito delle tante segnalazioni ricevute dagli utenti sardi che si vedevano richiedere conguagli per bollette prescritte da più di due anni – spiega il presidente Giorgio Vargiu – Grazie alla nostra denuncia l’Autorità ha deciso di vederci chiaro, aprendo una apposita istruttoria».



«In Sardegna il problema delle richieste di denaro da parte dei gestori energetici per consumi prescritti è particolarmente presente, e lo dimostrano i numeri raccolti dalle nostre sedi sul territorio – prosegue Vargiu – Dinanzi a tali richieste gli utenti, per evitare distacchi delle forniture e per paura di controversie legali, pagano somme cui le società non avrebbero alcun diritto. Per tale motivo l’indagine dell’Antitrust è particolarmente importante, e invitiamo tutti gli utenti della regione che dovessero ricevere bollette relativa a consumi prescritti da oltre due anni a rivolgersi ai nostri sportelli per far valere i propri diritti e contestare le fatture» conclude Vargiu.