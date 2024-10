Cor 3 ottobre 2022 «Servizio farmaci, enorme disservizio» Da oggi la chiusura del servizio farmaceutico dell´ospedale Marino di Alghero con la rimodulazione degli orari: apertura nella sola giornata di giovedì. Alle proteste degli scorsi giorni seguono le polemiche odierne







ultima modifica ore 13.20 del 4 ottobre 2022 ALGHERO - «Enorme disservizio». A prendere posizione pubblica è anche Pasqualina Bardino, medico di famiglia ad Alghero e referente locale di Forza Italia, impegnata e candidata nel territorio anche alle ultime elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento italiano.Da oggi cambiano gli orari di apertura del servizio farmaceutico ubicato presso l'ospedale Marino di Alghero, con la sola apertura settimane disposta dal Dipartimento del Farmaco di Ares Sardegna conpersonale proprio: per la giornata di giovedì (ore 9-13.30).Questa mattina, per parecchi utenti, la sorpresa, anticipata da qualche giorno sulle pagine del LEGGI ]. Si tratta di un nuovo, grave, disservizio, che colpisce soprattutto famiglie e persone fragili. Basti pensare che fino ad oggi il servizio garantiva assistenza quattro volte alla settimana e prima ancora l'operatività era assicurata tutti i giorni (escluso la domenica).Nella foto: Pasqualina Bardino