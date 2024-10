Cor 5 ottobre 2022 Mūsa e Macor, domenica famiglie a Museo Il 9 ottobre è la giornata delle famiglie al Museo, una giornata in cui tutta la famiglia si ritrova insieme al museo per godere dell´arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi. Ecco il programma di Alghero



ALGHERO - Una giornata in cui tutta la famiglia si ritrovi insieme al museo per godere dell’arte di altri tempi, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri. Una giornata in cui i musei si trasformano in spazi colmi di colori, risa, voci, movimenti, domande, musiche; in luoghi in cui ascoltare delle storie da parte di personale cordiale e accogliente, in cui giocare, chiedere, creare, inventare, rappresentare.



Una giornata che lasci un segno indelebile nel cuore dei più piccoli e nei grandi il desiderio di ripetere ogni volta che sarà possibile quell’esperienza unica. Una giornata in cui stupirci fino a non poterne più fare a meno della bellezza che ci circonda e in cui condividere il piacere di goderla con coloro a cui vogliamo bene. Tutto questo è F@MU | Giornata internazionale delle famiglie al Museo, in calendario il 9 ottobre, che quest’anno ha come testimonial Geronimo Stilton.



Il tema del 2022 è “Diversi ma Uguali”: parte dal presupposto che la valorizzazione della diversità (culturale, fisica, cognitiva) sia strumento indispensabile di inclusione sociale. Con il tema “Diversi ma Uguali”, l’Associazione F@Mu propone una riflessione su un’altra tematica strettamente connessa a quella della diversità: l’accessibilità culturale attraverso il superamento delle barriere architettoniche, cognitive e sensoriali. I musei Mūsa e Macor ad Alghero propongono una serie di attività (costo d'ingresso 1 euro).



Il programma nei musei di Alghero.



Domenica 9 ottobre MŪSA | ore 11:00

FAMIGLIE AL MUSEO | VISITA GUIDATA PER FAMIGLIE

Visita guidata a cura della Società Cooperativa MOSAICO, che accompagnerà le famiglie alla scoperta dei tesori del museo archeologico. È richiesta la presenza degli adulti accompagnatori. SU PRENOTAZIONE AL +39 079 980729. Numero massimo di partecipanti: 25 TARGET: Famiglie con bambini Attività gratuita.



Domenica 9 ottobre MŪSA | ore 16:30

DANZE AL MUSEO | LABORATORIO DI DANZATERAPIA

Questo progetto, a cura della A.S.D. IN DIVENIRE, propone un percorso inedito per accedere alle ricchezze custodite nei musei della città, favorendo il superamento di barriere cognitive e sensoriali e in particolare promuovendo l’inclusione delle persone con disabilità e dei più piccoli. SU PRENOTAZIONE AL +39 340 704 7875. Numero massimo di partecipanti: 15. TARGET: Famiglie con bambini. Attività gratuita



ALGHERO QUEST BOX – AQB in autonomia.

Una scatola misteriosa, curiosi strumenti ed enigmi da risolvere per rivivere le avventure di due amici innamorati di Alghero. Preparatevi a esplorare i luoghi e le epoche in cui i due personaggi di questa storia amavano vivere, immaginando il passato di Alghero e i segreti dei suoi antichi abitanti. Se ti affascina questo gioco probabilmente vi accomuna la passione per l’archeologia, gli enigmi e le atmosfere magiche, ma soprattutto l’essere curiosi e avventurosi. Segui gli indizi, risolvi gli enigmi, usa curiosi strumenti e a ogni sfida scoprirai qualcosa in più su Alghero, le sue storie, le sue tante voci, le sue molteplici facce. E, magari, conoscerete qualcosa in più anche sui misteriosi protagonisti del gioco. Costo del biglietto 5€ e il gioco in omaggio.



Domenica 9 ottobre MACOR | ore 17:00

Visita guidata a cura della Società Cooperativa MOSAICO, che accompagnerà le famiglie alla scoperta dei tesori del museo del corallo. È richiesta la presenza degli adulti accompagnatori. SU PRENOTAZIONE AL +39 079 413 4690. Numero massimo di partecipanti: 25. TARGET: Famiglie con bambini. Attività gratuita



Domenica 9 ottobre MACOR

ALGHERO EXPERT | Alghero Expert Costanza libro gioco per bambini dai 6 ai 10 anni

Visita il museo e gioca con la tua famiglia. Risolvi enigmi, rebus e indovinelli per diventare un vero expert di archeologia e storia di Alghero! Esplora Il Museo del Corallo e gioca con la topolina Costanza, la piccola guida del MACOR. Dovrai risolvere rebus e indovinelli un po’ particolari, ma se vuoi un aiutino, Costanza è pronta a darti una zamp… ops, scusa, una mano! Alghero Expert è disponibile anche nella versione dedicata al MŪSA | Museo Archeologico, in compagnia di Miquel l’archeotalpa. Costo del biglietto 1€ e gioco in omaggio.



Nella foto: il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, col vice Pierpaolo Carta e il sindaco Mario Conoci