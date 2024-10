Cor 6 ottobre 2022 Carabinieri: Marruso comandante ad Alghero Questa mattina la presentazione alla stampa. 29 anni originario di un piccolo paese del Salernitano, da qualche settimana guida la compagnia carabinieri di Alghero. Succede a Pietro Barrel, a capo dell´arma fino allo scorso mese di settembre



ALGHERO - Nuovo comandante della Compagnia Carabinieri ad Alghero. Si tratta di Michele Marruso, originario di un piccolo paese del Salernitano, al comando dell'Arma algherese dallo scorso 12 settembre. Succede a Pietro Barrel che si trasferisce in Campania, nella Compagnia di Castello di Cisterna, nell’area metropolitana di Napoli.



Marruso, giovanissimo, appena 29 anni, arriva da Locri, dove ha ricoperto l'incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, ma vanta già una grande esperienza sul campo, avendo anche ricoperto l'incarico di Comandante della Polizia Militare Nazionale del contingente nazionale in Libano.



Nel suo curriculum anche l'incarico di Comandante di Plotone della Scuola Marescialli di Firenze. Dopo aver incontrato nelle scorse settimane i rappresentanti delle istituzioni con in testa il sindaco di Alghero, Mario Conoci, il nuovo comandante questa mattina (giovedì) ha voluto salutare i giornalisti presso la caserma di via Don Minzoni. Con Michele Marruso lo scambio reciproco di buon lavoro nella Riviera del Corallo.