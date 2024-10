S.A. 7 ottobre 2022 Garante infanzia: bando a Sassari Domande fino al 18 ottobre. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante non percepirà retribuzione o indennità, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate fino a un massimo di 2mila euro a semestre



SASSARI - Sul sito del comune di Sassari è pubblicato l’avviso per presentare le candidature per la nomina a Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza nel Comune di Sassari. Le istanze possono essere inviate via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it , con raccomandata all’ufficio protocollo in piazza del Comune n° 2, 07100 Sassari o consegnate a mano allo stesso indirizzo, entro le 12 del 18 ottobre. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante non percepirà retribuzione o indennità, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate fino a un massimo di 2mila euro a semestre.