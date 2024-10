S.A. 12 ottobre 2022 135mila euro per Cimitero a Castelsardo A cui si aggiungeranno 27mila euro di cofinanziamento comunale. Verranno realizzati nuovi loculi per far fronte all´annosa carenza di posti



CASTELSARDO - Sono in arrivo grandi novità per quanto riguarda i posti salma nel cimitero comunale di Via Sedini. Si costruiranno infatti, presto, nuovi loculi, grazie ad un finanziamento regionale ottenuto dall'assessorato ai lavori pubblici. L'amministrazione comunale si è infatti aggiudicato 135 mila euro nell’ambito del “Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per la realizzazione e manutenzione cimiteri”, a cui si aggiungeranno 27mila euro di cofinanziamento comunale. L'aggiudicazione è stata ottenuta in seguito all’effettiva necessità del comune, calcolata come rapporto tra la mortalità media annua dei residenti, relativa agli ultimi quattro anni, ed i posti salma disponibili alla data della presentazione della domanda di finanziamento.



Nel calcolo dei posti disponibili non vengono naturalmente considerate le cappelle private e i loculi che risultano già venduti, seppur non ancora utilizzati mentre influisce, positivamente, la percentuale di cofinanziamento comunale. Il problema della carenza di posti salma al cimitero comunale si trascina ormai da diversi anni. È del 2006 infatti, la delibera del Consiglio Comunale, presieduto dall'allora Sindaco Franco Cuccureddu, che ha approvato il nuovo regolamento cimiteriale abbassando le concessioni a 35 anni, salvo per quelli già titolari di assegnazione con contratto sottoscritto, per 99 anni. Già in quell’occasione (10 Febbraio 2006) risultavano, infatti, solo 7 i loculi disponibili ed era necessario liberare loculi per far spazio ai nuovi defunti.



«L’originaria proposta presentata dalla maggioranza in Consiglio Comunale prevedeva di abbassare a 25 anni i tempi di utilizzo del loculo comunale -chiarisce il sindaco Antonio Capula, allora nelle fila dell'opposizione guidata da Carlo Baiardo - solo dopo un vivace scontro in aula si era riusciti a portare il termine da 25 a 35 anni. Nessuna ordinanza comunale emessa quindi, ma è lo stesso regolamento che lo prevede, e che non fa distinzione fra età dei defunti e modalità della loro dipartita, contrariamente a quanto si cerca di far credere oggi che gli autori del documento sono passati alla minoranza». Con successiva deliberazione di Giunta, del gennaio 2015, veniva inoltre approvato lo schema di concessione: si stabilivano i costi per l'assegnazione dei loculi e degli ossari e si disponeva, di conseguenza, di mettere in atto le procedure di esumazione e trasferimento delle salme negli ossari, per liberare i loculi.



In caso di spostamento volontario, per gli ossari venne stabilito un costo di 50 euro, ancora oggi in vigore, con conseguente recupero di loculi per nuova tumulazione. Recentemente, nel Febbraio 2021, con una nuova delibera di giunta si è cercato anche di incentivare, oltre che i trasferimenti da loculo ad ossario, anche la scelta primaria delle cassette colombario, in caso di cremazione della salma, fissando il costo a 200 euro, contro le 1200 euro dell'attuale costo del loculo. «Grazie al nuovo finanziamento contiamo di realizzare, a breve i nuovi loculi- afferma l'assessore ai servizi cimiteriali Roberto Fiori - così da far fronte, almeno temporaneamente, all'annoso problema della mancanza di posti salma nel nostro cimitero ed alleviare così il disagio dei cittadini».