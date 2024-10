S.A. 12 ottobre 2022 Endurance: medaglie sarde a Coppa Regioni Endurance: la Sardegna seconda nella Debuttanti Under 14 e argento con Costantino Sanna nella Debuttanti Senior



CAGLIARI - Medaglia d'argento per la squadra della Sardegna nella Coppa delle Regioni Endurance che si è disputata nel centro ippico Le Lame di Montefalco, in provincia di Perugia. Ben 250 i binomi in gara in rappresentanza di tredici regioni. Il quintetto isolano si è piazzato alle spalle del Lazio nella categoria Debuttanti Under 14 sulla distanza di 20 km. Terzo gradino del podio per la Lombardia. La squadra della Sardegna è composta da Matilda Deligios (su Prestigiosa), Alessandro Desole (su Pallina), Rebecca Cuccuru (su Romeo), Serena Pintore (su Tesoro del Golfo) e Sofia Cabras (su (Steddau Ses Tue). Da sottolineare che la formazione isolana ha schierato un quintetto con tanti undicenni.



L'altro argento è individuale: lo ha conquistato Costantino Sanna in sella a Burgesu nella Debuttanti senior sulla distanza maggiore, 26,7 km. Il cavaliere sardo è arrivato alle spalle di Giulio Sossi (Friuli Venezia Giulia) e ha preceduto due amazzoni friulane, inserendosi in un podio che altrimenti sarebbe stato monocolore. La squadra della Sardegna è riuscita a centrare anche il terzo posto nella categoria Debuttanti Senior grazie non solo ai risultati di Costantino Sanna ma anche a quelli di Leonardo Scalas (su Lampo Grigio), Marika Soro su Uniburghesu), Giovanni Porcella (su Salida) e Laura Bellinzis (su Bantine Imperadore AA).



Da segnalare anche il quinto posto della Sardegna nella categoria Cen A sulla distanza di 53,4 km. Il team isolano ha schierato le sorelle Claudia e Giulia Delinna (rispettivamente su Rebeldinho e Rebelde), Francesco Lai (su Quischione) e Maria Letizia Grazia Orecchioni (su Udinì). Bilancio quindi davvero lusinghiero per l'endurance sardo, a conferma del buon lavoro che stanno svolgendo la Fise e i circoli.



Nella foto: gli Under 14