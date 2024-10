Cor 12 ottobre 2022 Diocesi Alghero-Bosa: nuovo Consiglio Pastorale Consiglio Pastorale diocesano: nominati i componenti che resteranno in carica per i prossimi cinque anni. Domenica 30 ottobre la prima riunione presso il Centro Pastorale “P.G. Frassati” di Alghero



ALGHERO - Il Vescovo Padre Mauro Maria Morfino ha nominato il nuovo Consiglio Pastorale diocesano, in carica per i prossimi cinque anni. Di seguito l’elenco completo dei componenti che si riuniranno per la prima volta domenica 30 ottobre alle ore 16 nel Centro Pastorale “P.G. Frassati” ad Alghero. Di seguito tutti i membri del nuovo Consiglio Pastorale diocesano 2022/2027.



Presidente: Padre Mauro Maria Morfino (Vescovo); Membri di diritto (16 componenti): Mons. Giuseppe Curcu (Vicario Generale), Padre Pasquale Agostino (Vicario ep. Vita Consacrata), Don Raffele Madau (Vicario ep. formazione Diaconi e Ministri Istituiti e Vicario forania Alghero), Don Franco Oggiano (Vicario forania Bosa), Padre Andrea Rossi (Vicario forania Macomer), Don Gianni Nieddu (Catechesi), Mons. Angelo Cocco (Liturgia), Diac. Franco Deiana (Carità), Don Potito Niolu (Missioni), Don Marco Saurra (Vocazioni), Don Giampiero Piras (Giovani), Don Antonello Putzolu (Famiglia), Tonino Baldino (Cultura, Sport, Turismo e Pastorale Sociale e Lavoro), Giuseppe Manunta (Comunicazioni Sociali), Suor Gesualda Carboni (Religiosa incaricata USMI), Torica Fenu (Presidente dell’Azione Cattolica diocesana).



Rappresentanti dei Consigli pastorali foraniali (20 componenti), Forania di Alghero (8 eletti): Rita Casu, Anna Rita Erbi, Elisa D’Arrigo, Marilena Manca, Franco Arcamone, Giampietro Marras, Cristina Cargiaghe e Pina Galena; Forania di Bosa (6 eletti): Valentina Cadoni, Sabina Sanna, Mariangela Oro, Luigi Borriello, Franco Motzo e Angelo Pisanu; Forania di Macomer (6 eletti): Giuseppe Maria Nuvoli, Roberta Poddighe, Giorgio Tesi, Tonino Pischedda, Marco Congiu e Franca Meloni. Membri scelti dal Vescovo (5 componenti): Alberto Cosseddu, Massimiliano Panzali, Sandra Masia, Simona Runchina e Elisabetta Piras.