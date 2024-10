S.A. 17 ottobre 2022 Oggi screening gratuiti ad Alghero Carovana di Komen Italia fa tappa ad Alghero e Tonara il 17 e 18 ottobre. Saranno disponibili 3 unità mobili per visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno e ginecologici riservati a donne svantaggiate o non incluse, per età, nei programmi di screening della Regione



ALGHERO – Proprio durante il Mese Internazionale delle Prevenzione dei Tumori al seno, la Carovana di Komen Italia farà tappa in Sardegna: lunedì 17 e martedì 18 ottobre, rispettivamente ad Alghero, in Piazza Pino Piras (dalle 9,30 alle 16,30) e Tonara (NU), retro Piazzale della Chiesa di Sant’Antonio (dalle 10.30 alle 16.30). Grazie al supporto di Procter & Gamble, Komen Italia erogherà visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno e ginecologici riservati a donne svantaggiate o non incluse, per età, nei programmi di screening della Regione. Sono quasi 3.000 (2.880 per l’esattezza) gli esami diagnostici gratuiti erogati finora nelle prime 18 tappe del tour che nell’ultimo anno e mezzo hanno toccato 7 regioni italiane (Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) grazie al supporto di P&G, che anche per il 2023 conferma l’impegno accanto a Komen Italia sostenendo per il terzo anno consecutivo la Carovana della Prevenzione con altri 10 appuntamenti in altrettanti comuni.



Tutte le tappe sono state selezionate privilegiando le periferie delle principali città italiane o aree regionali con minor accesso a servizi sanitari di eccellenza, in particolare nelle regioni con maggiori disparità nell’accesso a servizi di screening mammografico e/o in cui si sono registrate le maggiori riduzioni di screening a causa della pandemia. La Carovana della Prevenzione, infatti, vuole raggiungere quei territori dove si evidenzia una maggiore necessità di servizi sanitari di prossimità, come la prevenzione senologica, ginecologica e orientamento ai corretti stili di vita. Anche per le tappe di Alghero e Tonara del 17 e 18 ottobre, saranno disponibili 3 unità mobili: 1 Unità Mobile di Prevenzione Senologica, allestite con due spazi ambulatoriali e con strumenti tecnologici di ultima generazione (mammografo digitale, ecografo portatile, workstation di refertazione, strumenti di teleradiologia), utili a consentire l’effettuazione di tutti gli esami di diagnostica senologica clinica e strumentale per la diagnosi precoce dei tumori del seno, 1 Unità Mobile di Prevenzione secondaria Ginecologica, con uno spazio ambulatoriale multifunzionale per visite specialistiche ginecologiche, ecografie pelviche trans-vaginali e Pap-test e altri esami finalizzati alla diagnosi precoce dei principali tumori femminili e 1 Unitá Mobile Polifunzionale per la prevenzione primaria e secondaria.



«Sono particolarmente felice che l’iniziativa “Insieme siamo più forti” giunga con la Carovana della Prevenzione ad Alghero, nella mia città. Sono nata e cresciuta in questa bellissima città, dove vivono tuttora la mia famiglia e affetti più cari e dove torno non appena mi è possibile. Alghero l'ho sempre portata nel cuore in tutti questi anni di lavoro in Procter & Gamble sia in Italia che all’estero. Con questo appuntamento della Carovana della Prevenzione, come donna e come manager di un’azienda attenta alla sostenibilità sociale, sono riconoscente e orgogliosa di poter restituire qualcosa di così grande valore alla mia città: una giornata che consentirà a tante donne di prendersi cura della propria salute. Grazie alla partnership con Komen Italia abbiamo già potuto offrire quasi 3.000 esami gratuiti nell’ultimo anno e mezzo e nel 2023 proseguiremo questo viaggio insieme in almeno altre 10 località italiane dove c’è più bisogno di portare la prevenzione dei tumori prevalentemente femminili. Questo progetto rappresenta per noi un tassello fondamentale del programma “P&G per l’Italia”, perchè ci dà la possibilità di raggiungere migliaia di donne, a partire da quelle più in difficoltà» dichiara Valeria Consorte, Vice Presidente Beauty Care di P&G Italia.



Nella foto: Valeria Consorte, Vice Presidente Beauty Care di P&G Italia