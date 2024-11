S.A. 17 ottobre 2022 20 anni di algherese: conferenza Sabato 22 ottobre alle ore 18,30 avrà luogo un incontro promosso dall´Ateneu Alguerès con il prof. Andreu Bosch i Rodoreda



ALGHERO - L’Ateneu Alguerès informa che sabato 22 ottobre alle ore 18,30 presso la Sala delle Conferenze in via Cavour 23, avrà luogo un incontro con il prof. Andreu Bosch i Rodoreda. L’argomento della conferenza sarà: “20 anys d’El català de l’Alguer (2002): una descripció de l’alguerès encara vigent”. Andreu Bosch, professore associato di linguistica catalana presso l’Università di Barcellona, è autore del libro “El català de l’Alguer”; durante la prima metà degli anni ’90 è stato docente di catalano all’università di Sassari e coordinatore del “Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori” di Alghero. Profondo conoscitore della lingua e della cultura algherese, in quest’ incontro, a vent’anni dalla pubblicazione del suo libro, avrà l’occasione di fare il punto sull’algherese attuale rispetto alla situazione precedente.



Le problematiche che saranno trattate nella conferenza si inseriscono nella realtà culturale di Alghero, che guarda con ottimismo alle iniziative rivolte alla salvaguardia della lingua locale attraverso l’introduzione del suo insegnamento nelle scuole statali, in attuazione delle politiche linguistiche della Regione Sardegna. La sua attività di ricerca è stata incentrata prevalentemente sul catalano di Alghero e le sue principali pubblicazioni al proposito sono: Històries de l’Alguer, entre la marina i campanya (1996), con Susanna Sanna; Els noms de la fruita a l’Alguer. Edició dels registres d’estimes de fruita de la “Barracelleria” (1783-1829) (1999), El català de l’Alguer (2002), El lèxic alguerès de l’agricultura i la ramaderia entre els segles XVII i XVIII (2012) e Capítols de la Barranxel·leria i del dret de cabeçatge (l’Alguer, s. XVII i XVIII) (2013). A queste si aggiungono numerosi articoli specialistici su riviste di linguistica.