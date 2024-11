S.A. 17 ottobre 2022 A Villacidro termina in parità: 0-0 I ragazzi di mister Giorico con questo pareggio salgono a 23 punti in classifica e in virtù della sconfitta del Budoni si portano a +2 dai galluresi



SASSARI - Secondo pareggio stagionale per il Sassari Calcio Latte Dolce, che viene fermato sullo 0-0 dalla Villacidrese. I ragazzi di mister Giorico con questo pareggio salgono a 23 punti in classifica e in virtù della sconfitta del Budoni si portano a +2 dai galluresi. Nei primi 25’ nessuna delle due squadre crea occasioni degne di nota ed entrambe le compagini si dimostrano attente in fase difensiva.Alla mezz’ora prima Saba e poi Cabeccia si rendono pericolosi su punizione, ma Quiriti è attento e allontana la minaccia. Nei minuti finali del primo tempo il match scorre via senza nessuna particolare emozione e si va all’intervallo sul punteggio di 0-0. Al ritorno dagli spogliatoi la Villacidrese rimane subito in inferiorità numerica: Bruno, già ammonito, atterra Celin e l’arbitro estrae il secondo giallo per il difensore della Villacidrese.



Nonostante l’inferiorità numerica i padroni di casa si rendono pericolosi al 53’ con Pinna, che impegna severamente Congiunti. Il centravanti gialloverde si rende pericoloso anche 10’ più tardi, ma la palla termina fuori dopo la deviazione di Russu. Nella seconda parte del secondo tempo cresce il Sassari Calcio Latte Dolce e al 77’ arriva l’occasione più importante del match. Kaio serve Scognamilo, ma Quiriti respinge: sulla ribattuta Celin non ci arriva e la difesa villacidrese allontana il pericolo. A 3’ dalla fine, ancora avanti il Sassari Calcio Latte Dolce: Cabeccia trova Grassi, ma il colpo di testa dell’attaccante biancoceleste termina a lato. Nel recupero non si registrano occasioni degne di nota e il match termina 0-0. I sassaresi torneranno in campo sabato per la sfida contro il Taloro Gavoi, in attesa di giocare il ritorno di Coppa Italia contro l’Ossese.



VILLACIDRESE - LATTE DOLCE 0-0

Villacidrese: Quiriti; Pittai, Bruno, Llanes, Lussu; Muscas, Caballero (40’ Medda) , Cirronis, Pinna (43’ st Piras); Palermo, Aru (40’ st Figus). A disposizione: Sitzia, Fenu, Virdis, Ardau, Labriola. Allenatore: Mannu

Sassari Calcio Latte Dolce: Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Canu; Piga (25’ Olivera), Saba, Tuccio (15’ st Marcangeli); Scognamillo (39’ st Grassi), Celin, Kaio. A disposizione: Panai, Serra, Piredda, Salaris, Sanna. Allenatore: Mauro Giorico

Angoli: 5-2

Ammonizioni: Saba, Llanes, Marcangeli, Russu, Pireddu

Espulsioni: Bruno al 47' per doppia ammonizione



Nella foto: Alfredo Saba