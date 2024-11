S.A. 17 ottobre 2022 Lotto, ad Alghero vinti 26mila euro Ad Alghero, in provincia di Sassari, sono stati vinti 26.250 euro. L´ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,5 milioni di euro in tutta Italia



ALGHERO - Il Lotto premia la Sardegna: come riporta Agipronews, ad Alghero, in provincia di Sassari, sono stati vinti 26.250 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 848 milioni da inizio anno.