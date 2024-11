S.A. 17 ottobre 2022 Tris di vittorie in C1 per la Futsal Alghero La squadra di Rino Monti batte 4-1 lo ZB Iron Bridge nell’anticipo del venerdì e resta in testa alla classifica del massimo campionato regionale



ALGHERO - Ottimo inizio di stagione per la Futsal Alghero che, venerdì scorso, ha collezionato la terza vittoria in serie C1. Percorso sinora perfetto per i ragazzi di Rino Monti, che guidano la classifica a punteggio pieno assieme ad altre tre squadre.



Nell’esordio al Pala Manchia Idili e compagni hanno avuto la meglio per 4-1 sullo ZB Iron Bridge, già sconfitto in Coppa Italia. Primo tempo che si chiude sul 2-1 con i gol giallorossi siglati da Idili e Daniele Pilo. Partita maschia, con gli ospiti che la mettono soprattutto sul contatto fisico. Nella ripresa la formazione algherese, davanti a un pubblico numeroso, regola la pratica con le reti di Marogna e Molina.



Dopo 3 giornate e una partita di coppa bottino pieno e meccanismi che iniziano a girare, frutto del duro allenamento settimanale. Nel prossimo turno per la formazione giallorossa è in programma la trasferta sul difficile campo del Domus Chia, una delle formazioni accreditate per la vittoria del campionato, che guida la classifica assieme a Futsal Alghero, San Sebastiano Ussana e Mogoro.