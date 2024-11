Cor 18 ottobre 2022 Rinasce l´erbetta al Mariotti Lo storico campo di calcio all´ingresso della città di Alghero ritorna a colorarsi di verde. Ancora top secret il nome della prima squadra che ritornerà a calcare il rettangolo di gioco. Le immagini dal Mariotti



erbetta, tanto basta per fare notizia in una città che dopo anni decisamente bui vede "riscoppiare" la voglia di calcio: un mix di erba da seme e infestanti che però stende un manto sulla palude fangosa degli ultimi tempi, quando il terreno di gioco del Mariotti era divenuto parcheggio per il centro vaccinale dell'emergenza Covid.



Ancora top secret il nome della prima squadra che ritornerà a calcare il rettangolo di gioco, ma tutto lascia intendere che - come avvenuto per i campi di Fertilia, Sa Segada e Maristella, oggi a disposizione di associazioni sportive grazie al bando di riqualificazione promosso dal servizio Demanio e Patrimonio del comune [



ALGHERO - Verde "speranza". Nello storico campo di calcio all'ingresso della città di Alghero rinasce l', tanto basta per fare notizia in una città che dopo anni decisamente bui vede "riscoppiare" la voglia di calcio: un mix di erba da seme e infestanti che però stende un manto sulla palude fangosa degli ultimi tempi, quando il terreno di gioco del Mariotti era divenuto parcheggio per il centro vaccinale dell'emergenzaAncora top secret il nome della prima squadra che ritornerà a calcare il rettangolo di gioco, ma tutto lascia intendere che - come avvenuto per i campi di Fertilia, Sa Segada e Maristella, oggi a disposizione di associazioni sportive grazie al bando di riqualificazione promosso dal servizio Demanio e Patrimonio del comune [ LEGGI ] - l'amministrazione abbia le idee chiare sul futuro di un'area tanto strategica quanto necessaria per contribuire alla crescita del movimento calcistico locale.