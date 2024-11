Cor 18 ottobre 2022 Sbarca ad Alghero con 48 ovuli di coca Arresto di un insospettabile corriere di cocaina sbarcato presso l´aeroporto di Alghero: trasportava 48 ovuli di cocaina per un totale di 687 grammi. E´ stato arrestato



ALGHERO - Nei giorni scorsi, nel corso dei consueti servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, il personale del Commissariato di Pubblica sicurezza di Alghero, ha proceduto all’arresto di un insospettabile corriere sudamericano. A seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso 687 grammi di cocaina suddivisi in 48 “ovuli” preliminarmente ingeriti.



Gli agenti algherese, insospettiti dai recenti e frequenti viaggi dell'uomo, con brevi soggiorni, senza alcun apparente valido motivo, hanno deciso di effettuare un approfondito controllo all’arrivo dell’aeroporto di Alghero. Lo straniero, che ha immediatamente manifestato un certo nervosismo al controllo di Polizia, ha confermato i forti sospetti.



Dal successivo esame radiologico all’addome si è rilevata la presenza di numerosi corpi estranei: 48 gli ovuli di cocaina ingeriti. L’uomo pertanto è stato dichiarato in stato di arresto e, ultimati gli adempimenti di rito, trasportato nella Casa Circondariale di Sassari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L'Autorità Giudiziaria ha così convalidato l’arresto disponendone la restrizione presso il carcere sassarese di Bancali.