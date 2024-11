Cor 18 ottobre 2022 Sassari: Picchia e minaccia l´ex fidanzata Una ragazza ha riferito ai poliziotti intervenuti che, mentre si trovava in compagnia del fidanzato, si sarebbe presentato l’ex fidanzato, il quale avrebbe iniziato ad inveire in maniera minacciosa contro di loro



SASSARI - Nella serata di domenica, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti

della Squadra Volante della Questura di Sassari sono intervenuti in viale Dante, per una

lite, con l’utilizzo di bastoni, scaturita tra due giovani ventenni, per questioni sentimentali. Una ragazza ha così riferito ai poliziotti intervenuti che, mentre si trovava in compagnia

del fidanzato, si sarebbe presentato l’ex fidanzato, il quale avrebbe iniziato ad inveire in maniera

minacciosa contro di loro.



Al fine di evitare la colluttazione, la ragazza si sarebbe frapposta tra i due, riportando delle lesioni alla mano. Sul posto, gli agenti hanno rinvenuto una mazza da baseball e un tubo metallico, ragion per cui entrambi i ragazzi, che non sono arrivati alla colluttazione, sono stati denunciati in stato di libertà per il porto di armi od oggetti atti ad offendere. Successivamente, durante il pomeriggio del 17 ottobre, la ragazza si è presentata presso l’Ufficio Denunce della Questura di Sassari, per sporgere querela contro l’ex fidanzato, per le lesioni riportate durante la lite.



La ragazza ha raccontato al poliziotto dell’Ufficio Denunce che avrebbe ricevuto continui messaggi e chiamate (circa 90), da parte dell’ex fidanzato, tra la sera del 16 e il pomeriggio del 17 ottobre. Vista l’insistenza, la ragazza avrebbe deciso di rispondere ad una delle telefonate e, in questa occasione, l’ex fidanzato avrebbe proferito minacce di morte sia nei confronti della donna che del suo attuale fidanzato.



La ragazza è apparsa particolarmente agitata anche perchè mentre lei si trovava presso gli Uffici della Questura, l’uomo, non residente a Sassari, si sarebbe trovato nei pressi della sua abitazione a Sassari. Su disposizione della Sala Operativa della Questura di Sassari, un equipaggio della Squadra Volante ha è stato perciò inviato nei pressi dell’abitazione della ragazza, dove l'uomo è stato rintracciato. Pertanto, informato il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato tratto in arresto per atti persecutori e lesioni personali e tradotto presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di

convalida.