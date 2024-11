S.A. 19 ottobre 2022 Porto Torres, ok graduatoria borse di studio Approvata a Porto Torres la graduatoria degli studenti beneficiari delle borse di studio comunali per il riconoscimento del merito



PORTO TORRES - È stata approvata a Porto Torres la graduatoria degli studenti beneficiari delle borse di studio comunali per il riconoscimento del merito: diciassette (per un totale di 1.700 euro, 100 euro a testa) sono state assegnate a studenti che hanno conseguito la licenza della scuola secondaria di I grado con votazione pari o superiore a 10/10; diciannove (per un totale 6.650 euro, 350 euro a testa) per studenti che hanno conseguito il diploma della scuola secondaria di II grado con votazione pari o superiore a 100/100; tre (per un totale di 1.021 euro) per studenti che hanno conseguito il diploma della scuola secondaria di II grado con votazione tra i 95/110 e i 99/100. Questo strumento, figlio di un nuovo regolamento approvato lo scorso anno dal Consiglio comunale, nasce per premiare il e riconoscere il merito, incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la soglia dell’obbligo, favorire così la crescita culturale complessiva della comunità e sostenere la formazione degli studenti.