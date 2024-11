Cor 20 ottobre 2022 Fuga di gas a Calabona, quartiere blindato Un´imponente fuga di gas ha obbligato i vigili del fuoco ad un prolungato intervento ad Alghero. Chiusa per alcune ore la viabilità di alcune strade cittadine. Intervento conclusosi a notte fonda



ALGHERO - Momenti di paura e apprensione ad Alghero nel quartiere del Calabona, che ieri sera (mercoledì), poco dopo le 21.30, è stato avvolto da un'imponente odore di gas causato da una preoccupante perdita nelle tubature. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco del locale distaccamento di va Napoli che hanno dovuto lavorare a lungo per mettere in sicurezza la zona. Chiusa per alcune ore la viabilità di alcune strade, tanto era il potenziale rischio generato dalla fuga di gas. Problema risolto soltanto a tarda notte.