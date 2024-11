Cor 20 ottobre 2022 Fc Alghero cerca talenti per l´inno La musica selezionata diventerà l’Inno della FC Alghero che dovrà coinvolgere, divertire e caricare i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti. C´è tempo fino al 30 novembre per comporre e presentare l´inno: compenso di 500 euro



ALGHERO - Una voce per la Fc Alghero. La società calcistica, in concomitanza con l'avvio del Campionato di Terza Categoria, apre le selezioni per trovare compositori che vogliano scrivere e musicare l’inno della squadra. Sabato 22 ottobre la FC Alghero disputerà la prima partita contro la Marzio Lepri Torres nel campo di Baddimannetta a Sassari alle 15.30. L’idea è, durante queste prime settimane di campionato, di ricercare una canzone che dia la carica e coinvolga nel progetto FC Alghero calciatori e tifosi con un musica rappresentativa.



Il concorso è aperto a tutti, sarà possibile caricare la propria traccia direttamente nel sito della società calcistica algherese entro il prossimo 30 novembre. Sarà il comitato tecnico della FC Alghero, appositamente costituito, a selezionare la traccia più in linea con i valori della squadra. La musica selezionata diventerà l’Inno della FC Alghero che dovrà coinvolgere, divertire e caricare i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti.



Questi i vincoli dettati dalla società: originalità e unicità del pezzo, nessun richiamo a inni esistenti; ritmo atto a dare la carica, testo privo di termini volgari o offensivi. «Siamo una squadra del territorio e ci piace che questo venga coinvolto, anche in una scelta importante come questa dell’inno. Con il concorso mettiamo i giovani al centro, restituendogli il potere comunicativo della musica. Dimostrando il proprio valore e mettendosi in gioco, si sentiranno parte della squadra», spiega Andrea Alessandrini, presidente FC Alghero. Il comitato tecnico valuterà le tracce pervenute e darà comunicazione del vincitore entro il 20 dicembre. L’autore della traccia selezionata riceverà un compenso di 500 euro.