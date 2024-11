S.A. 24 ottobre 2022 L´algherese Calisai vince 4 titoli mondiali Al World Cup Berlino 2022 IPL, una delle gare di sollevamento pesi più importanti del mondo, l´atleta algherese di 42 anni, ha aggiunto alla sua collezione di titoli iridati, 4 titoli mondiali nella specialità deadlift



ALGHERO - Soddisfazioni per Mirko Calisai al World Cup Berlino 2022 IPL, una delle gare di sollevamento pesi più importanti del mondo. Nella capitale tedesca, l'atleta algherese Mirko Calisai, 42 anni, ha aggiunto alla sua collezione di titoli iridati, 4 titoli mondiali nella specialità deadlift. Con un peso corporeo di 58,5 Kg, Calisai ha gareggiato nella categoria open e Master RAW (non equipaggiato da un corpetto) sollevando 205, e nelle categorie open e master single ply 200kg. Nella categoria Master porta a casa anche un Word Record IPL.



Le potenzialità di Mirko Calisai erano molto più alte, nonostante un risultato stupefacente, infatti un’alzata di 210 kg è stata data nulla, lasciando un po’ l’amaro in bocca allo sportivo: «le gare sono così, ogni gara è una storia a sé e non sempre vanno come vorremmo, l'importante è stato portare a casa il Massimo risultato anche perché risalire in pedana dopo 3 anni esatti a 42 anni non è semplice specialmente in una mondiale di altissimo livello».



La competizione è stata disputata contro atleti di tutto il mondo che sono accorsi a Berlino attratti dall’importanza della Federazione. Mirko Calisai, fondatore della Sardegna Powerlifting, nella sua carriera ha portato a casa 12 titoli mondiali in 11 anni. Il suo impegno agonistico si somma a quello di divulgatore della disciplina del sollevamento pesi con la Sardegna Powerlifting, una delle prime realtà nel panorama regionale e che prepara atleti sardi per competizioni di livello mondiale.



Nella foto: Mirko Calisai