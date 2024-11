Fiera Turismo Esperienziale a Cagliari

20:09 Borutta: un salto nel Medioevo Festa che si colora d’autunno per Borutta con la Bastida di Sorres che per la prima volta si terrà in novembre, il prossimo fine settimana 8/9/10. Oltre 150 figuranti in abiti d´epoca medievale animeranno la rievocazione della storica battaglia del 1334 tra Doria e Aragonesi e per la prima volta l’appuntamento in notturna renderà tutto ancora più magico