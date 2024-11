Cor 27 ottobre 2022 Alghero piange Gianvittorio Vacca Si è spento nella notte uno degli artisti più prolifici e rappresentativi della città, alla quale lascia in eredità numerosissime creazioni. Alguer.it lo ricorda con grande affetto: ecco uno degli ultimi video pubblicati sul Quotidiano di Alghero







GIANVITTORIO VACCA SU ALGUER.IT 2015 ALGHERO - Se ne va una delle persone più conosciute, solari e ammirate da intere generazione. Uno degli artisti più rappresentativi della città, alla quale lascia in eredità numerosissime creazioni. Amato e conosciuto oltremodo non solo per il suo estro, Alghero perde una figura di grande carisma e valore. Si è spento nella notte Gianvittorio Vacca: numerosissime le sue creazioni, molte delle quali col corallo rosso, come le sue mostre, le installazioni e le opere realizzate in Sardegna e ad Alghero in particolare.