Cor 27 ottobre 2022 Ex C esperienza chiusa, sgombero il 20 novembre Ancora pochi giorni di attività ad Alghero, poi la restituzione dell´ex Caserma di via Simon per sopraggiunte necessità finalizzate ai lavori di recupero e riqualificazione edilizia dell´immobile, oggi occupato dal Distretto della Creatività



ALGHERO - Chiude il Distretto della Creatività di Alghero, ubicato nell'ex Caserma dei Carabinieri di via Simon. Per sopraggiunte esigenze legate al proseguimento dell'iter per la riqualificazione dell'immobile, il dirigente del Settore Pianificazione del Comune di Alghero ha firmato l'atto col quale si chiede «la restituzione immediata del bene, entro il prossimo 20 novembre 2022».



L'ex C, infatti, è oggetto del finanziamento di 3 milioni 125mila euro a valere sui fondi per la rigenerazione urbana grazie ai contributi del Pnrr (missione 5). Finisce così un'esperienza avviata nel 2015 con la scelta del consiglio comunale di allora - non priva di successive polemiche - di destinare quell'immobile, al centro della città, per le esigenze di aggregazione e socialità.



Progetto maturato e confermato nella forma attuale, con la firma nel maggio 2017 del contratto di comodato d'uso e di gestione dell'intero complesso con numerose associazioni culturali locali, molte delle quali in seguito dileguatesi a causa di problematiche gestionali interne. Se il progetto nel tempo ha coinvolto numerose realtà in attività formative di indubbio interesse, non sono mancate le critiche, soprattutto di natura politica, per la modalità con cui venne assegnato il prestigioso immobile.



Foto d'archivio