Sparatoria, in due si costituiscono

ALGHERO - Dopo meno di 24 ore si sono costituiti i due uomini ricercati per la sparatoria avvenuta sabato pomeriggio all'esterno di un bar al centro di Alghero, in via XX Settembre, in cui è rimasto ferito al volto un uomo. Stamane entrambi si sono presentati alla Caserma dei carabinieri di via Don Minzoni. I due sono noti alle forze dell’ordine per reati di varia natura ma ora l’accusa potrebbe essere quella di tentato omicidio.