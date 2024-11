S.A. 7 novembre 2022 Pd: alziamo la voce per la nostra sanità Mimmo Pirisi, capogruppo in Consiglio Comunale PD Alghero interviene sulla situazione della sanità cittadina dopo la pubblicazione degli atti aziendali di Asl e Aou



ALGHERO - «Non possiamo, come Partito Democratico e come Gruppo Consiliare, che essere d'accordo in merito all'appello del Consigliere Mario Bruno. Un appello che pone al centro la necessità di aprire in consiglio comunale un vero dibattito su come vorremmo che fosse la nostra sanità algherese. Le bozze degli atti aziendali sia dell'ASL che di AOU che circolano in città non danno sufficienti garanzie per il futuro dei nostri ospedali cittadini». Così Mimmo Pirisi, capogruppo in Consiglio Comunale PD Alghero interviene sulla situazione della sanità cittadina.



«Crediamo sia arrivato il momento di spogliarsi delle "divise di ordinanza" politica e avviare un confronto serio e con la massima urgenza in consiglio comunale, con un'assemblea aperta a tutti i cittadini, sindacati, associazioni e a tutte le rappresentanze politiche» commenta Pirisi. «Ciò che arriva, sia dalle case degli algheresi, che dai comuni limitrofi (perché ricordiamo che Alghero serve anche i comuni limitrofi), sono notizie drammatiche: Servizi che non sono garantiti, operazioni saltate, farmacia e ambulatori chiusi, mancanza di pediatra, persone fragili in balia di file interminabili e liste d'attesa lunghissime» prosegue.



«Ormai sembra un territorio abbandonato a se stesso e i viaggi della speranza stanno diventando sempre più frequenti e il futuro sembra essere peggio di quello che stiamo vivendo adesso. Non bastano le rassicurazioni del sindaco, le proteste del consigliere regionale algherese, le proteste del presidente della commissione comunale sanità o le solite mozioni unitarie, come al solito, disattese dalla regione. Serve un colpo di reni e voce alta, noi siamo pronti a fare la nostra parte» conclude il democratico.



Nella foto: Mimmo Pirisi Pd Alghero