Cor 8 novembre 2022 L´evento: Quod vinil a Sassari La manifestazione, arrivata alla sesta edizione, presenta il mercatino del vinile più assortito del nord Sardegna e l´esibizione di djs rigorosamente su vinile. L´appuntamento è allo spazio Quod Design in via mercato 1/b a Sassari



SASSARI - Sabato 12 novembre dalle 12 alle 24 si esibiranno djs , selecters e collezionisti di dischi in vinile. L'evento si svolgerà all'interno dello spazio Quod Design in via mercato 1/b a Sassari: Special guest David Nerattini. Musicista, produttore, dj, digger, conduttore radiofonico e giornalista, David Nerattini è nato a Roma nel 1969.



Attivo fin dalla prima metà degli anni 80, ha fondato insieme a Riccardo Sinigallia la band 6 Suoi Ex, è stato componente del progetto La Comitiva (con Sinigallia, Ice One, Francesco Zampaglione e Dj Stile) ed ha prodotto brani per Frankie Hi-Nrg MC, Orchestra di Piazza Vittorio, Cor Veleno, Flaminio Maphia, Colle der Fomento, Papa Ricky, Raf, Ustmamò, Chef Ragoo, Ghemon, Amir, Supremo73 e Matthew Marston. Ha inoltre collaborato e suonato con Franco Califano, Tiromancino, Angela Baraldi, Massimo Nunzi/Trombe Rosse, Dj Gruff, Zed Bias ed attualmente è componente della band La Batteria.



Tra le ultime produzioni la compilation Paisà got soul , realizzata in collaborazione con Pierpaolo De Sanctis per l’etichetta Four Flies Records , raccoglie le morbide onde del soul italiano di fine anni '70 e inizio '80, la colonna sonora avvolgente di un decennio che persiste nei nostri ricordi, una stagione di groove caldi, amori balneari e dolci evasioni, fissata in modo straordinario da Claude Nori nelle sue fotografie delle nostre spiagge.